Първи подробности излязоха за зловещата находка в контейнер в пловдивския район "Тракия“. Според информация на Plovdiv24.bg, тялото на неизвестен към момента мъж е било разчленено и поставено в няколко найлонови чувала.

Останките са открити в контейнер за битови отпадъци, разположен между блокове 27 и 28 на улица "Георги Данчов“, която води към парк "Лаута“. На мястото е установена полицейска охрана и улицата е отцепена - пешеходци и леки автомобили не се допускат.

Криминалисти извършват щателно разследване и изследват голям периметър около контейнерите. Към момента самоличността на убития не е установена. Според информацията, разчлененият труп е бил открит от бездомник.

Според очевидци чувалът се появил през нощта.

"Отивах да си хвана рейса, като преди това си хвърлих боклука. Направи ми впечатление, че има огромен чувал между двата казана, и си помислих защо не са го махнали този чувал“, сподели пред NOVA жителка от района.

Разследването продължава, очаква се в най-скоро време полицията да излезе с официално изявление.