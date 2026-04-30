Десетдневната еуфория след изборите е приключила и в близките дни ще се наложи поемане на реална управленска отговорност. Това заяви депутатът Петър Витанов в декларация от името на парламентарната група на "Прогресивна България“.

По думите му страната е изправена пред сериозно предизвикателство - сблъсък със "завладяната държава“, в която олигархични кръгове продължават да имат силно влияние върху институциите и медиите, въпреки изборния резултат от 19 април. "Процесът на тяхното отстраняване няма да е мигновен“, подчерта той.

Витанов акцентира, че съдебната реформа не бива да се разглежда като партийна кауза, а като "обществен императив“. Според него гражданите очакват широк политически консенсус около "морални и професионални фигури“, като предупреди, че обществото няма да прости дребни политически сметки по тази тема.

В декларацията си той отправи критики към управлението на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България“, подкрепено от ДПС, като заяви, че промените в Конституцията от края на 2023 г., свързани с назначаването на служебно правителство, са я "обезсмислили“. От "Прогресивна България“ настояват за възстановяване на функционалността на основния закон.

Витанов коментира и външнополитическите действия на служебния кабинет на Андрей Гюров, определяйки споразумението с Украйна като "липса на държавническо мислене“.

Според него един от най-сериозните проблеми пред страната остава състоянието на политическата култура.

"В една държава най-трудно се променят нравите“, посочи той и допълни, че през последните 36 години българският парламентаризъм е деградирал до "инфантилизъм и физически сблъсъци“.

Витанов заяви още, че настоящият парламент има исторически шанс да се превърне в двигател на прехода "от олигархия към пълноценна европейска демокрация“.

"Това е мисията, която ни възложиха избирателите, и ние трябва да я изпълним“, каза още той.