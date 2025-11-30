ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
Служителите на реда им дадоха полезни съвети как да се предпазят от измами след въвеждането на новата валута.
"За първи път виждам тая банкнота, досега не съм виждала нито долар, нито евро“, сподели една от пенсионерките. На живо пенсионерите имаха възможност да разгледат банкнотите, след като първо ги бяха видели само на видео.
От полицията обясниха на възрастните, че евробанкнотите имат уникален воден знак, който се вижда само срещу светлината, и вградена защитна нишка, която при фалшификатите обикновено е залепена или отпечатана. Пенсионерите получиха съвет да използват и фенерче, с което да осветяват банкнотите и да проверяват скритите защитни елементи.
Мнозина обаче признаха, че с пазаруването ще им бъде най-трудно
"Магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат.За първи път виждам еврото, ама смятаме, че ще се оправим, няма начин.
Имам млади вкъщи, ще се съветвам с тях да пазаруват отначалото те, аз няма да мога да се справя с магазина“, сподели друг пенсионер.
Стоян Минчев, кмет на село Крумово, посъветва: "Най-добрият вариант е безконтактното плащане, там няма какво да се случи, транзакциите минават по банков път и няма да има проблем. Ако се налага да си проверяват банкнотите, едно УВ фенерче ще им помогне много.“
От полицията напомниха още, че левове е препоръчително да се обменят само в пощите или в банките.
