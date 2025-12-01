Пеевски с първи думи след многохилядните протести в цялата страна: Радев е истинският организатор на погромите

© Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България! Това казва в официална позиция лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.



"Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!



Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!



Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.



Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!



И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!?



Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!



А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!", се казва още в позицията на Пеевски.