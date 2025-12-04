© виж галерията Това е истина, не могат да избягат от миналото си. Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски като показа документи, които са подписвали заедно с ПГ на "Продължаваме Промяната- Демократична България" и ГЕРБ по време на сглобката, предаде репортер на "Фокус".



Пеевски заяви, че в деловодството има много проекти.



"Всичките бяха част от нас. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя. Те са лъжци. Колко време бяха с нас? 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяха в моя кабинет", каза още той.



"Фокус" припомня, че вчера се разрази голям скандал между съпредседатял на "Да, България" Ивайло Мирчев и Пеевски, след като лидерът на "ДПС-Ново Начало" заяви пред журналисти, че "Мирчев се е навеждал в кабинета му, за да подписва", което съпредседателят на "Да, България" определи като лъжа.



