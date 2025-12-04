ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски напомни на ПП-ДБ, че са се подписвали под едни и същи законопроекти
Пеевски заяви, че в деловодството има много проекти.
"Всичките бяха част от нас. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя. Те са лъжци. Колко време бяха с нас? 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяха в моя кабинет", каза още той.
"Фокус" припомня, че вчера се разрази голям скандал между съпредседатял на "Да, България" Ивайло Мирчев и Пеевски, след като лидерът на "ДПС-Ново Начало" заяви пред журналисти, че "Мирчев се е навеждал в кабинета му, за да подписва", което съпредседателят на "Да, България" определи като лъжа.
