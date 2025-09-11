ИЗПРАТИ НОВИНА
Пазарен нонсенс: Стоките в големите хранителни вериги са по-скъпи от кварталните магазини
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:36
©
Поскъпването на хранителните стоки вече е осезаемо през последните два месеца, като се наблюдава необяснимо разминаване в цените между големите търговски вериги и малките квартални магазини. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Лице в лице“ по bTV.

По думите му, синдикатът следи цените в 600 обекта в страната и данните показват, че във веригите стоките са между 2% и 12% по-скъпи спрямо малките магазинчета.

"Белият боб например е с 11% по-скъп във веригите, което е пазарен нонсенс“, посочи Димитров.

Друг тревожен сигнал според него е разминаването между официалните борсови цени на едро и крайните цени за потребителите. Разликата варира от 20% до 100%.

"Краставиците например струват 1,60 лв. на борсата, но в магазините са над 3 лв. Сиренето е от 11,63 лв. на едро до 19,70 лв. на дребно – с 72% повече. Това вече е калкулирано и хората го виждат, но обяснение липсва“, коментира президентът на КНСБ.

Синдикатът вече е сезирал Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която ще направи анализ на движението на цените – от производителя до крайния търговец.

"До края на месеца е обещано да има прозрачен доклад за това какво се случва с цените на храните“, подчерта Димитров.

Той категорично отхвърли връзката между повишаването на цените и предстоящото влизане на България в еврозоната.

"Инфлацията е на годишна база. Това, което се случва сега, няма нищо общо с въвеждането на еврото“, обясни Димитров.

Лидерът на КНСБ коментира и бюджетната политика на страната, като я определи като "вързана на фантазия“ от 2022 г. насам. Той настоя за ребалансиране на данъчната система, включително въвеждане на нови налози, като данък върху финансовите транзакции. "ДДС-то трябва да бъде намалено, а не увеличавано“, допълни Димитров.


общо новини по темата: 758
11.09.2025
10.09.2025
09.09.2025
08.09.2025
02.09.2025
01.09.2025
