ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Патриарх Даниил: Православната църква е длъжна
Автор: Георги Кирилов 16:21Коментари (0)75
©
Във времена като сегашните, когато беззаконието се умножава до неузнаваемост, когато отново "се вълнуват народите, и… замислят суетни неща“ (Пс. 2:1) против волята Божия, когато виждаме как човешкият живот и достойнството на човешката личност все повече се обезценяват и целият наш свят е разтърсен от разрушителните сили на мрака, Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас в общо свидетелство за светлината и мира, които Христос ни донесе със Своето раждане, за Новия Божи Завет на любовта, който Той ни остави, за онова разтърсващо и преобразяващо покаяние, към което Той ни призова в дните на Своя земен живот, и, в крайна сметка, за онази победа, с която Той веднъж и завинаги потъпка злото и смъртта, и в която ни направи участници и вестители на Евангелието на царството Божие. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес отслужи тържествена света литургия заедно с Вселенския патриарх Вартоломей в храм "Св. Георги Победоносец", намиращ се в истанбулския квартал "Фенер".

В своето Първо послание до верните от Солун светият и всехвален апостол на народите Павел призовава: "За всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса“ (1 Сол. 5:16-18). Ние също искаме преди всичко да благодарим – Богу и на Ваше Светейшество – за изключителната духовна радост да отслужим днес заедно тайнството на светата божествена Евхаристия в Патриаршеския храм на светата Велика Христова Църква", каза още патриарх Даниил.

"Светата безкръвна Евхаристийна жертва, която ние принасяме на Бога – съгласно заповяданото ни лично от Неговия Единороден Син (срв. Лука 22:19), – е както сърцевина и средоточие на живота на Църквата и потвърждение на нашата причастност към Неговото Тяло, което именно е и Светата Църква, така и най-видимото свидетелство и белег за нашето единство, единомислие и единодействие", допълни българският патриарх.

Той цитира "Великият отец на Църквата, предшественик по катедра на Ваше Всесветейшество – Константинополският архиепископ свети Йоан Златоуст", който казва, че "името на Църквата не е име на разделение, а на единение и на съгласие“.

"Тези негови думи, които отекват през вековете към нас, изразявайки същевременно консенсуса по този въпрос на всички отци и учители на Църквата, остават все така актуални и днес, когато църковното единство е изправено пред нови предизвикателства и отново е подложено на изпитания. Искрено се надяваме, че това наше посещение тук, при Майката-Църква и Първопрестол на Православието, ще допринесе към заздравяването и укрепването на това богозаповядано ни единство, което е и наш стремеж и най-сърдечно желание", отбеляза патриарх Даниил.

"Ние винаги помним и се вдъхновяваме от словата на свети Йоан Златоуст, според когото: "Светските достойнства изглеждат по-големи и по-високи тогава, когато се съберат в едно-единствено лице; докато в духовните, в църковните дела се случва тъкмо обратното: тогава сияе привилегията на честта, когато в председателството, в председателското достойнство участват много лица и когато онзи, който участва в него, не е един, а са мнозина…“. Тоест, когато живеем помежду си в единството на съборната любов, която е взаимен диалог, диалогична заедност и взаимност, тогава ние живеем действително в Църквата", допълни патриарх Даниил.

Той посочи, че в днешния, втори ден след Рождество Христово, "отбелязваме празника Събор на Пресвета Богородица - с песни и славословия днес възпяваме и прославяме тази, която познаваме като най-скъпоценния плод на човешкия род, която даде своя решаващ принос към великото дело на Боговъплъщението, а по този начин и на нашето изкупление и спасение. Днес богослужебното последование ни зове и приканя: "Дойдете да възпеем Спасителевата майка!“. Благодарни сме за възможността да сторим това заедно с всички вас тук, в този толкова обичан от нея град".

В своето обръщение към Вселенския патриарх Вартоломей българският патриарх посочи:

"Позволете ни в заключение да засвидетелстваме още веднъж – лично от наше име и от името на Свещеноначалието, освещения клир и Божия народ на Светата Българска Патриаршия – нашата братска любов и дълбоко уважение към Вас и към предстояваната от Вас Света Вселенска Константинополска патриаршия, заедно с нашите най-сърдечни благопожелания за крепко здраве, благодатни сили и още много апостолска ревност от Ваша страна в делото на служението".

Той допълни, че Вселенският патриарх "помни добре нашите приснопаметни предшественици патриарсите Максим и Неофит, с които имахте взаимна братска любов и споделяхте общи разбирания върху мисията и служението на Православната ни Църква в съвременния свят. Приемете и нашата любов в Христа, както и уверението ни в нашето искрено желание тази добра традиция да бъде продължена и в дните на нашето, от Бога и Неговия народ отредено ни, служение".

Днес е втория ден от първото мирно посещение на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Истанбул.


Още по темата: общо новини по темата: 210
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно пред...
13:43 / 26.12.2025
През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с ев...
14:20 / 26.12.2025
Българска следа в мрежа за перфектно фалшиво евро в Испания
12:38 / 26.12.2025
Обмисля се продуктова такса за тютюневите изделия с филтри
12:06 / 26.12.2025
7 ранени при тежка катастрофа край Монтана, сред тях и дете
11:20 / 26.12.2025
Проф. Христо Пимпирев за първия православен параклис в Антарктида...
12:05 / 26.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Космическа надпревара
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: