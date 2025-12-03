Парламентът гласува изтеглянето на Бюджет 2026

© Депутатите ще гласуват днес дали да бъде изтеглен проектът за държавен бюджет за 2026 г., който мина вече на първо четене.



Припомняме, че в понеделник имаше мащабни протести в различни градове в България против план-сметката на държавата.



Във вторник власт, синдикати и работодатели се срещнаха в министерството на финансите. Стана ясно, че в новия бюджет няма да има увеличение на данъци и осигуровки, както и въвеждане на СУПТО.



На разговорите не беше обсъдено удъжлаване на бюджета за 2025 г.



От своя страна от ПП-ДБ поискаха оставката на правителството и нови предсрочни парламентарни избори с довода, че управляващите вече са закъснели с изтеглянето на Бюджет 2026 г.



Последва и извънредно изявление от президента Румен Радев, в което той също призова за нови избори.



Премиерът Росен Желязков от своя страна бе категоричен, че "ще абдикират последни".