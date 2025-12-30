ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Панделиева избухна заради еврото и глупостта на хората
"Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банкова институция? Толкова много ли българите в семействата крият пари един от друг, че не могат да разделят скритата по тайни кюшета сума между няколко пълнолетни човека и така да ги внесат по сметки?
Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички - само в последните седмици преди новата валута, в банките са депозирани 2,9 млрд. лева, а депозитите надхвърлят 100 млрд. лв. Отделно е скокът в покупката на имоти, чиято цена само за тази година скочи с 15% и в тях бяха изпрани неопределено количество пари.
И на този фон някакви хора на всяка цена искат да загубят от наличните си левове, като купуват евро от чейндж?!
Друг репортаж от вчера показа дълги опашки от хора, които бързат да платят битови сметки. Не съм плащала сметка на каса от 2002 година, когато всичко вече можеше вече да се плаща онлайн. Ако не броим някои възрастни хора с проблеми в онлайн разплащането, какво правят на опашките младите хора?
Нищо чудно, че и вчера пак се проведе протест срещу еврото: липсата на базова грамотност беше огромната надежда на всички полит-лидери, които късаха потници със зъби и копнееха за референдум", пише още тя.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 52 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари!
14:07 / 30.12.2025
Министерският съвет одобри промени в наредбата за летищните такси...
14:19 / 30.12.2025
Проф. Александрова: Грипът поваля изведнъж
13:01 / 30.12.2025
Мъже на 22 и 24 години са жертвите при тежката катастрофа до Вели...
11:56 / 30.12.2025
НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в бол...
12:08 / 30.12.2025
Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето - около 4,85 евро, а банани...
11:17 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS