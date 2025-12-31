Пампорово се пръска по шевовете

© С пълна заетост на хотелите и голямо оживление по и около пистите, Пампорово посреща Нова година. Въпреки по-късното откриване на ски сезона и липсата на естествен сняг в началото на зимата, курортът е пълен с туристи. Само в ски зоната по време на празничните дни има между 2000 и 3000 души на ден, съобщиха от курорта.



Ски зоната отвори на 28 декември, след като на Коледа падна над 20 см сняг, а за отварянето на основните писти спомогна и направата на изкуствен сняг. На разположение на скиори и сноубордисти са шест добре подготвени писти, а до дни се очаква отварянето на пистата към село Стойките, шестседалковия лифт и писта №5. Вече около 95% от пистите в курорта са обхванати от системата за изкуствено заснежаване.



Приоритетно през зимния сезон, основният туристически поток в Пампорово е от българи, но за новогодишните празници в родопския курорт има и доста англичани, ирландци и румънци, както и гости от съседните Гърция и Турция. Най-много от чужденците са дошлите по график с чартърни програми британски и ирландски туристи.



От ръководството на "Пампорово“ АД са категорични, че курортът се утвърждава като водещ семеен ски курорт, който е предпочитан за обучение на начинаещи скиори и сноубордисти.