ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ПСС: Опасност от падащи дървета и лавини в планините
Автор: Теодора Патронова 13:39Коментари (0)185
© ПСС
Във високите части на Рила и Пирин, вероятно и други планини, духа бурен вятър.

В горския пояс има опасност от падащи дървета, предупреждават от Планинска спасителна служба ПСС във Facebook. 

"През следващите дни ще има акумулации на сняг по подветрените склонове и негативните форми на релефа (улеи,дупки и т.н.) и съответно повишаване на лавинната опасност! Движете се изключително по зимната колова маркировка! Ако имате нужда от помощ, обадете са на телефон 112", алармират от ПСС.

Днес от НИМХ обявиха оранжев код за силен вятър за областите Монтана, Враца, Видин, София-област, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Благоевград. В жълто на картата са оцветени всички останали области без Смолян, Хасково и Бургас.


Още по темата: общо новини по темата: 192
28.12.2025 »
28.12.2025 »
28.12.2025 »
28.12.2025 »
28.12.2025 »
27.12.2025 »
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ето кога ще са ваканциите на учениците през 2026 г.
12:18 / 28.12.2025
В каква валута трябва да получаваме рестото?
11:29 / 28.12.2025
Икономист: България изчезва, а решението е жената да зареже бебет...
10:35 / 28.12.2025
На Боровец предвиждат 10-местен кабинков лифт, който да стига за ...
09:47 / 28.12.2025
Български магьосник предизвика фурор в социалните мрежи
10:53 / 28.12.2025
АПИ с последна информация за зимните условия по пътищата в страна...
09:15 / 28.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: