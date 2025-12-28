ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПСС: Опасност от падащи дървета и лавини в планините
В горския пояс има опасност от падащи дървета, предупреждават от Планинска спасителна служба ПСС във Facebook.
"През следващите дни ще има акумулации на сняг по подветрените склонове и негативните форми на релефа (улеи,дупки и т.н.) и съответно повишаване на лавинната опасност! Движете се изключително по зимната колова маркировка! Ако имате нужда от помощ, обадете са на телефон 112", алармират от ПСС.
Днес от НИМХ обявиха оранжев код за силен вятър за областите Монтана, Враца, Видин, София-област, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Благоевград. В жълто на картата са оцветени всички останали области без Смолян, Хасково и Бургас.
