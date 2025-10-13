ИЗПРАТИ НОВИНА
ПП след изборите в Пазарджик: МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове
Автор: Георги Кирилов 12:38Коментари (1)426
© Булфото
"Продължаваме промяната - Демократична България" публикуваха позиция в своята Facebook страница, след като останаха втори, водени от "ДПС-Ново начало", на местните избори в Пазарджик. 

Коалицията направи равносметка: 

"В града сме първа сила, ДПС-Ново начало втора. В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях". 

По техни думи "ДПС-Ново начало" е "изяло" ГЕРБ – и в града, не само в селата.

"ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове". 

"Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове. Ще имаме двама общински съветници повече. Планът с “приключването" на Продължаваме Промяната не сработи!", се казва още в позицията. 

"Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на ДПС-Ново начало", допълват от "Продължаваме промяната - Демократична България".

В заключение те смятат, че МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове: "Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията".







