|ПП след изборите в Пазарджик: МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове
Коалицията направи равносметка:
"В града сме първа сила, ДПС-Ново начало втора. В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях".
По техни думи "ДПС-Ново начало" е "изяло" ГЕРБ – и в града, не само в селата.
"ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове".
"Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове. Ще имаме двама общински съветници повече. Планът с “приключването" на Продължаваме Промяната не сработи!", се казва още в позицията.
"Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на ДПС-Ново начало", допълват от "Продължаваме промяната - Демократична България".
В заключение те смятат, че МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове: "Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията".
