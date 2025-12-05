ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП-ДБ внасят вот на недоверие срещу кабинета
Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов бюджетът е бил последната капка в поредица от решения, "представляващи икономическата политика срещу средната класа и бизнеса".
По-рано тази седмица премиерът Росен Желязков бе категоричен, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да участва в дебат по вота на недоверие.
Обществените нагласи обаче изглеждат различни. "Фокус" припомня, че след масовите протести на 1 декември, и вчера граждани в редица градове - София, Варна, Бургас, Хасково, Стара Загора и други излязоха отново на улицата с едно искане: оставка.
На 2 декември съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че през следващата седмица, когато ще се дебатира вота на недоверие, се очаква протестите да бъдат още по-големи.
