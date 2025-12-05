ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ПП-ДБ внасят вот на недоверие срещу кабинета
Автор: Елиза Дечева 08:05Коментари (0)122
© Булфото
Продължаваме промяната – Демократична България" внася вот на недоверие срещу правителството заради неговата икономическа политика. Лидерите на коалицията посочиха, че именно тази политика е довела до общественото недоволство и протестите. 

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов бюджетът е бил последната капка в поредица от решения, "представляващи икономическата политика срещу средната класа и бизнеса".

По-рано тази седмица премиерът Росен Желязков бе категоричен, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да участва в дебат по вота на недоверие.

Обществените нагласи обаче изглеждат различни. "Фокус" припомня, че след масовите протести на 1 декември, и вчера граждани в редица градове - София, Варна, Бургас, Хасково, Стара Загора и други излязоха отново на улицата с едно искане: оставка. 

На 2 декември съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че през следващата седмица, когато ще се дебатира вота на недоверие, се очаква протестите да бъдат още по-големи.


Още по темата: общо новини по темата: 64
04.12.2025 Ваня Григорова: Предложението е срещу работещите и в интерес на паралиите
04.12.2025 Вижте какво се случва пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в
Банкя
04.12.2025 Доц. Петър Чолаков: Не съветвам нито един политически лидер да приватизира гнева на хората
04.12.2025 Росен Карадимов: Има тежки изкривявания във всички звена от производството до търговията
04.12.2025 Тук съм, защото ми писна: С каква цел протестират младите?
04.12.2025 Протест на "Възраждане" в Пловдив поиска оставката на
правителството
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пенсионерите получават пари днес, някои повече от обикновено
00:05 / 05.12.2025
Ваня Григорова: Предложението е срещу работещите и в интерес на п...
22:06 / 04.12.2025
Полицайката е била бременна от Георги в момента на случването на ...
21:32 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес с...
21:22 / 04.12.2025
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:06 / 04.12.2025
Вижте какво се случва пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в...
20:50 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Държавата създава "Магазин за хората"
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: