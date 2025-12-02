ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък, предстои още по-голям протест

© Булфото В петък внасяме вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вота на недоверие ще бъде още по-големия протест, когато ще кажем "стига дайте шанс на бъдещето на България". Това зяви Асен Василев в свое видео обръщение.



"Искам да благодаря на всички, които излязоха на историческия голям протест на 1 декември. За това, че останахме мирни, за това, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децата ни. За съжаление, тези хора явно са решили да взривят държавата", каза още той.



По-рано днес коалицията ПП-ДБ призова правителството да даде оставка, но от брифинг на премиера Росен Желязков по-късно стана ясно, че кабинетът остава.