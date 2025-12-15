ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП-ДБ са на консултации при президента Радев
В преговорния екип участва Асен Василев, Божидар Божанов, Николай Денков, Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов и Кристина Петкова.
"Страната ни се намира в сложна ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", започна президентът Румен Радев. "Как виждате сложният въпрос с Бюджет 2026 година и виждате ли възможност за нова управленска програма в рамките на 51-во НС или отиваме на избори? И как виждате идеята за промени в Изборния кодекс", попита Радев ПГ на ПП-ДБ.
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отговори, че смята, че правителството трябва да гласува удължителен бюджет до края на годината, а новото правителство да изготви нов. "Смятаме за невъзможно да се състави кабинет в рамките на 51-вото НС", каза Василев.
Божидар Божанов заяви, че са нужни промени в Изборния кодекс като от ПП-ДБ допълниха, че искат 100% гласуване с машини, а Радев подкрепи искането им.
По-рано на консултации при Радев бе Деница Сачева, която еднолично говори от името на ПГ на ГЕРБ-СДС.
Разговорът протече на открити врати като между двамата политическото напрежение не остана незабелязано.
Сачева покани президента да се включи с партия в евентуалните предстоящи предсрочни избори, а той от своя страна заяви, че не иска консултации да се превръщат в предизборна кампания.
Заявката на ГЕРБ-СДС е ясна: "Няма да участваме в съставянето на кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание и призоваха президента да излезе със своя партия. По отношение на бюджета, Сачева обясни, че по-късно днес Министерски съвет ще внесе удължителен бюджет.
