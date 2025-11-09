© Отвориха Прохода на Републиката. Движението е възстановено и в двете посоки за всички автомобили, съобщават за "Фокус" от Областна дирекция на МВР - Велико Търново.



Припомняме, че тази сутрин в района на село Мишеморков хан имаше пътен инцидент. Удариха се кола и камион, при което е пострадал шофьорът на лекия автомобил. Той е настанен за лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", като има множество фрактури. Състоянието му е тежко.



Причините за инцидента са в процес на изясняване.