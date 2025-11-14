ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отвлякоха 21-годишна жена в Свиленград
Двама от обвиняемите са рецидивисти и не веднъж са били лишавани от свобода и към момента са задържани за 72 часа. Наказанието, което се предвижда е 10 години затвор или доживотна присъда, както и конфискации на част или на цялото имущество.
Рецидивистите са мъж на 27 години и жена на 44 години, а третият обвиняем е мъж на 40 години, осъждан, но не е извършил престъплението при условия на опасен рецидив и съответно за него се предвижда наказание лишаване от свобода от 7 до 15 години.
Отвлеченото момиче е било натикано насила в кола и отведено в свиленградско село, като има данни за упражнени насилие върху жертвата - установени са леки телесни повреди. Сигналът е получен в малките часове на нощта на 13 ноември, като веднага след получаването му са започнатиоперативно-издирвателни действия от "Криминална полиция" към РУ - Свиленград, казаха още от прокуратурата.
Няколко часа по-късно младата жена е открита и обвиняемите лица са установени. Има спекулации, че потърпевшата и единият мъж са имали отношения назад във времето. Случаят се разследва.
