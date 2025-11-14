ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Отвлякоха 21-годишна жена в Свиленград
Автор: Емануела Вилизарова 17:17Коментари (0)0
©
Двама мъже и една жена отвлякоха 21-годишно момиче в Свиленград вчера. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Хасково, предаде репортер на "Фокус".

Двама от обвиняемите са рецидивисти и не веднъж са били лишавани от свобода и към момента са задържани за 72 часа. Наказанието, което се предвижда е 10 години затвор или доживотна присъда, както и конфискации на част или на цялото имущество.

Рецидивистите са мъж на 27 години и жена на 44 години, а третият обвиняем е мъж на 40 години, осъждан, но не е извършил престъплението при условия на опасен рецидив и съответно за него се предвижда наказание лишаване от свобода от 7 до 15 години.

Отвлеченото момиче е било натикано насила в кола и отведено в свиленградско село, като има данни за упражнени насилие върху жертвата - установени са леки телесни повреди. Сигналът е получен в малките часове на нощта на 13 ноември, като веднага след получаването му са започнатиоперативно-издирвателни действия от  "Криминална полиция" към РУ - Свиленград, казаха още от прокуратурата.

Няколко часа по-късно младата жена е открита и обвиняемите лица са установени. Има спекулации, че потърпевшата и единият мъж са имали отношения назад във времето. Случаят се разследва.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
14:23 / 14.11.2025
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се ...
14:24 / 14.11.2025
Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
13:20 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Санкциите срещу Русия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: