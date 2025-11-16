ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оставиха в ареста рецидивистите, отвлекли 21-годишна жена в Свиленград
Припомняме, че случаят е от петък. Младата жена била натикана насила в кола в Свиленград. Сигнал за похищението подал приятелят на жената, а часове по-късно тя бе открита с похитителите си в свиленградското село Мустрак. Момичето е скубано и удряно.
Съдът наложи на 27-годишния Костадин Николов, с когото отвлечената е имала отношения преди време, на 44-годишната Петя Даймянова и на 40-годишния Валентин Маринов мярка "задържане под стража". Те са обвинени в отвличане, като съизвършители.
И тримата са осъждани, като последният е реабилитиран. Николов и Даймянова излезли от затвора миналата година, предаде БНТ.
Според съда има опасност обвинените да се укрият. По делото са представени изцяло негативни характеристични данни за тях по местоживеене. Тежестта на повдигнатите обвинения и съдебното минало на всеки един от тримата обуславят налична опасност, както да се укрият, така и да извършат престъпление, са мотивите на съда.
Наложената най-тежка мярка може да се обжалва пред Апелативния съд в Пловдив.
