|Отново на протест срещу Бюджет 2026: Граждани блокираха центъра на София
Демонстрантите започнаха да се събират като се очаква този протест да е по-голям от предния, който се проведе миналата седмица на 26 ноември. Протестът бе белязан от ескалации в своя край- яйца, пиратки, бутилки летяха към сградата на парламента. Имаше и трима ранени полицаи.
За да бъде избегнато това от СДВР изградиха контролно-пропускателни пунктове. Комисар Николов по-рано отправи апел към Столична община за прекратяване на протеста при евентуална ескалация и агресивни действия. Организаторите на шествието също апелираха за протестът на бъде мирен.
Основните им искания е оттегляне на Бюджет 2026 и внасяне на силно коригиран нов проект, за което обещаха от управляващото мнозинство след първия протест.
Началото на протеста беше обявен за 18 часа. Хората все още продължават да идват. Отново е опъната голяма сцена, на която се прожектират видеа.
Отцепен е районът от Софийския университет към жълтите павета, посока старата сграда на университета.
