Отнеха лицензът на салона, в който жена получи сериозни изгаряния

Салонът, в който жена получи втора степен изгаряния, след "билков пилинг", от вчера е с отнета регистрация. За това съобщиха от столичната здравна инспекция.



До това се е стигнало, защото проверяващите не са били допуснати до злополучното студио за красота, което се намира в жилищен блок в столицата, няколко пъти само в рамките на тази година.



Отненатата регистрация означава, че в салона вече не може да се извършва никаква дейност, като козметични процедури.



За студиото и пострадалата от рекламиран като безвреден и безболезнен пилинг, съобщи вчера bTV.



"Болките бяха… дори не мога да ги опиша. Козметикът се стресна. Но ме увери, че всичко ще бъде наред и процедурата си продължи", коментира потърпевшата Лияна.



"Възстановяването ще продължи 1 година, като първите 6 месеца са критични и не мога да се излагам на пряка слънчева светлина", посочи тя.



"Аз не съм направила нищо, което е извън протокола. Вие смятате ли, че ако ви сложа киселина на лицето, няма да има изгаряне? Тази специална трансформация на лицето, която трябва да се случи, няма да стане с намазване на шоколад", заяви козметичката Делчева по телефона.



Наша проверка в интернет страница на салона показва, че козметичката продължава да рекламира дейността си, включително и поставяне на хиалуронови филъри и ботокс.



Жената не е включена в регистрите на Българския лекарски съюз, което означава, че няма право да извършва процедури, които са медицински.