Откраднаха от платен паркинг буса на Иван и Андрей
Автор: ИА Фокус 20:10
© NOVA
Задигнаха от охраняем паркинг бус, собственост на продуцентската компания на Иван и Андрей "Междинна станция". Заподозреният е задържан два дни по-късно в крадения автомобил в покрайнините на София. Бусът е откраднат на 4 ноември от платен паркинг в столичния квартал "Яворов".

"Честно казано, първо е странно, че на платен паркинг изчезва бус. От друга страна, аз се шокирах, защото се зачудих на кого ще му трябва този бус - стар и не особено скъп. Очевидно крадците ги използват за други цели", коментира съоснователят на продуцентската компания Андрей Арнаудов.

Няколко дни по-късно е подаден сигнал в полицията. Оказва се, че крадецът се промъкнал в паркинга и започнал да обикаля между колите, търсейки отключени врати. В паркинга нямало камери. "Ключовете на автомобила били вътре в купето. Извършителят набелязал автомобила поради неговия вид и предназначение. Успял е да го извади от платения паркинг необезпокоявано", обясни пред NOVA прокурор Иван Димитров от Софийската районна прокуратура.

Мъжът е задържан два дни след подаването на сигнала в квартал "Модерно предградие". Бил вътре в крадения бус. Той е лежал в затвора за подобни престъпления. Признал е вината си.

Бусът е намерен непокътнат – без следи от взлом и с истинските си номера. Разследващите подозират, че той е бил откраднат, за да се използва за друго престъпление. "Това е товарен бус - пренасяме декори, инвентар. Мисля, че нищо ценно не е имало в него. В момента го ползваме дори за едно предаване "Борба до ключ", обясни Арнаудов.

Задържаният рецидивист вече има обвинение за случая. Ще му бъде поискан и постоянен арест от съда.







