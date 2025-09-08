ИЗПРАТИ НОВИНА
Отчитат ръст на туристите в планините през лятото
Автор: ИА Фокус 09:04Коментари (0)198
©
През летния сезон в страната се наблюдава ръст на акциите на Планинската спасителна служба. Темата отново поставя въпроса за подготовката на туристите, която според експертите често е незадоволителна. С увеличаването на туристите в планините, за жалост, растат и акциите, казват спасителите.

"Водещи сред планините са Рила, Пирин, Стара планина и Витоша. Може би 10% завишение на акциите ще имаме за този сезон, за тази година като цяло. Към момента имаме отчетени около 180 акции, докато за миналата година общо са били 193. Остават още три месеца до края на годината, така че мисля, че ще бъдем с около 10% завишение", каза пред БНТ председателят на ПСС към БЧК Александър Весков.

Той допълни, че водещ по спасителни акции е отрядът в Банско, следван от Дупница, Самоков и София:

"Моето лично мнение е, че завишението се дължи изцяло на повишения брой туристи в планината."

Според Весков все повече хора излизат в планината подготвени, но това не елиминира риска:

"Не бих казал, че основната причина за нещастните случаи в планината са неподготвените хора. Комплексни са – понякога въпрос на късмет, понякога на лоша екипировка."

Феноменът с туристи по джапанки обаче остава. За съжаление, и ще продължава най-вероятно още дълги години, признават спасителите.

Значително нарастване се отчита и при използването на медицински хеликоптер.

"Имаме 18 акции до момента, което е доста впечатляващо, имайки предвид, че в предни години сме имали по един-два случая годишно", обясни Весков.

Според него това значително улеснява работата на спасителите:

"Определено, хеликоптерните акции много помагат на дългите и тежки акции, защото, респективно, като е тежка една акция, тя става и дълга."

За съжаление, през тази година се наблюдава и ръст на смъртните случаи в планината. Често причината е здравословна.

"Помня конкретно за летния сезон много ситуации с повишено кръвно налягане, дори инфаркти", каза Весков.

Неговият съвет към туристите е категоричен:

"Човек, който не се чувства добре, не трябва в никакъв случай да предприема изкачвания в планината. Проверявайте си кръвното налягане, следете си параметрите и ако не се чувствате добре, по-добре останете долу, отколкото да поемате риск."

С наближаването на зимния сезон спасителите се подготвят за още по-тежки акции.

"От тук нататък предстоят едни от най-тежките месеци за нас, понеже денят става по-къс, температурите по-ниски, а рисковете се увеличават. С първия сняг започват зимните акции, но без достатъчно сняг, за да използваме шейни и ски. Това усложнява нашата дейност", поясни той.

Най-трудни остават преходните сезони – пролет и есен. Тогава достъпът е доста затруднен, което усложнява допълнително действията на спасителите.


