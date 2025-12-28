ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
От световния подиум до кмет на село
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:54Коментари (0)420
© NOVA
От световния подиум до кмет на русенското село Николово. Един от малкото щангисти на планетата и първият българин, направил хеттрик от световни титли в различни категории, е Златан Ванев. В гените му е закодиран успехът да бъде в златната лига на българските щанги. За първи път показва пред екипа на NOVA цялата си колекция от медали.

Едва 14-годишен печели първия си медал – момент, на който много се радва. Това се случва през 1987 година на Седмата републиканска спартакиада в Пловдив.

Почти 10 години по-късно поставя началото на поредица от световни успехи. Първата му голяма титла идва през 1996 г. в Ставангер, Норвегия, когато за първи път става европейски шампион. Тази победа води до още три, в които той отново се качва на най-високата стълбичка на Стария континент.

Феноменалният му успех обаче е на световния подиум. Той става шампион на планетата три пъти и то в три различни категории – постижение, достигнато едва години по-късно от друг български талант – Карлос Насар.

Златан поставя началото на световните си успехи през 1997 г. в Чангмай, Тайланд. Следват световните титли през 1998 г. в Лахти, Финландия, и през 2002 г. във Варшава.

"Ставал съм три пъти световен шампион в категориите 70 кг, 77 кг и 85 кг. Най-много на състезание съм вдигал 217,5 кг – това беше последната ми световна титла във Варшава през 2002 г. А в залата съм вдигал 225 кг“, спомня си Златан Ванев. 

Той напуска щангите на 34 години – след 18 години в националния отбор и още 10 години преди това в залата в Шумен, откъдето е родом и където днес е почетен гражданин. Работи като треньор в чужбина, след това в спортното училище в Русе и създава своя школа. 

През 2017 година Златан Ванев намира своето място в село Николово – не само като дом, но и като кмет, вече втори мандат. Идеята идва от негова съседка, която първа го моли да се кандидатира. Той приема скептично и настоява да бъде издигнат от най-малката възможна формация.

След изборната победа влиза в кметството с притеснение: "Едно е да си спортист, друго – да си кмет“, споделя той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Meteo Bulgaria: Вятърът няма да стихва!
17:36 / 28.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задъл...
16:29 / 28.12.2025
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика ...
17:40 / 28.12.2025
Издаването на документи поскъпва! Вижте новите цени
15:12 / 28.12.2025
Лекари се борят за живота на 16-годишното момче след тежка катаст...
13:15 / 28.12.2025
Ето кога ще са ваканциите на учениците през 2026 г.
12:18 / 28.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: