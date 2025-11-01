ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|От днес влиза в сила забраната за телефони в клас, вдигат учителските заплати
Той добави, че началната заплата на един младши учител без опит, след удръжки, е 1800 лв. "Останалите заплати са по-високи, зависят от длъжността, от годината. Всеки един ръст, който е над средния, е добро постижение", смята министърът.
За празника на будителите
"Днес всеки един от нас може да бъде будител. Ако подкрепяме учителите, ако възпитаваме децата си на уважение, ако сме професионалисти и сме мъдри, когато вземаме решение", заяви пред bTV Вълчев.
В най-голяма степен обаче будители са тези, които всеки ден, по най-много часове, години наред възпитават нашите деца - учителите, възпитателите, културните дейци. Надявам се и ние като родители да ги подкрепяме, защото разчитаме да възпитат децата ни в ценностите на духовността.
Забраната за телефони в клас
От днес влиза в сила забраната за мобилни телефони в клас. Над 800 училища имат цялостна забрана.
"Впрочем ние имаме забрана за ползване на телефони в час, сега се въвеждат ограничение изобщо в училище", заяви Вълчев.
По-големият проблем обаче е ползването на телефони извън училище, добави той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Силви Кирилов: Исканото увеличение на здравната вноска не зависи ...
13:35 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърн...
12:51 / 01.11.2025
Трагедията в столицата: Жертвата и убиецът са имали отношения в м...
12:14 / 01.11.2025
Най-голямата българска банка официално съобщи за промени в Общите...
11:05 / 01.11.2025
Наталия Киселова: Аз съм юрист, а не популист
11:15 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на...
10:38 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS