ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Още по-лека мярка за бившия шеф на пловдивската митница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:38Коментари (0)297
©
Апелативен съд – София измени мярката за процесуална принуда на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция "Митници“ – Пловдив Мирослав Беляшки, като я промени от домашен арест в парична гаранция от 8000 лева.

Решението е окончателно и отменя определението на Софийския градски съд, който по-рано беше отхвърлил искането за промяна на мярката.

Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. Той прекара два месеца в ареста, след което през юли съдът промени задържането му в домашен арест.

"Тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, не може да оправдава продължително задържане,“ посочват магистратите в мотивите си.

Съдът подчерта, че Беляшки вече е бил под ограничение почти шест месеца и опасността да извърши престъпление не може еднозначно да се презюмира, като взе предвид положителните личностни и характеристични данни на обвиняемия.

Защитата не е оспорила обоснованото подозрение за съпричастност към обвинението, но съдът не откри основания да приеме, че Беляшки би се укрил.


Още по темата: общо новини по темата: 27
17.07.2025 »
17.07.2025 »
11.07.2025 »
08.05.2025 »
08.05.2025 »
08.05.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В България сe продава уиски за над 100 000 лева, има опашки от хо...
12:12 / 28.10.2025
Окованият във вериги д-р Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и...
11:57 / 28.10.2025
Средното възнаграждение на магистратите е до 8730 лв., получават ...
11:34 / 28.10.2025
Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместна...
11:59 / 28.10.2025
Предложиха да има прогресивен данък и по-висок осигурителен праг
11:24 / 28.10.2025
Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените...
11:09 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мащабна акция в митница Пловдив, арестуваха директора
51-ото Народно събрание
Купа на България сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: