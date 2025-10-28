Още по-лека мярка за бившия шеф на пловдивската митница

© Апелативен съд – София измени мярката за процесуална принуда на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция "Митници“ – Пловдив Мирослав Беляшки, като я промени от домашен арест в парична гаранция от 8000 лева.



Решението е окончателно и отменя определението на Софийския градски съд, който по-рано беше отхвърлил искането за промяна на мярката.



Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. Той прекара два месеца в ареста, след което през юли съдът промени задържането му в домашен арест.



"Тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, не може да оправдава продължително задържане,“ посочват магистратите в мотивите си.



Съдът подчерта, че Беляшки вече е бил под ограничение почти шест месеца и опасността да извърши престъпление не може еднозначно да се презюмира, като взе предвид положителните личностни и характеристични данни на обвиняемия.



Защитата не е оспорила обоснованото подозрение за съпричастност към обвинението, но съдът не откри основания да приеме, че Беляшки би се укрил.