|Осем души са арестувани за убийството в Мадан
Синът му, също Костадин, беше открит мъртъв късно през изминалата нощ в района на "Винпром" в града, на изхода на Мадан в посока Златоград. Младият мъж е бил пребит, а след това хвърлен в реката.
От полицията изпратиха и първата официална информация по случая:
На 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерен починал мъж в коритото на река в землището на Мадан, в посока главния път за Златоград. Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой. Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.
За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.
