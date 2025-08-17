ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Опасно море през август! Мъртво течение потапя за секунди
Как да се пазим и кога ще се успокои морето?
Твърде дълго продължава да е бурно морето, за съжаление на летовниците. Затова те често пренебрегват разпорежданията на спасителите и червения флаг и така се стига до рисковани спасителни операции.
По данни на БЧК от началото на лятото по Черноморието 20 души са се удавили.
Иван Георгиев от Института по водна безопасност на водите предупреди:
"Образуват се течения, поради силния вятър, нашият призив е хората да запазят малко търпение, през това време ние не "затваряме морето“, ние организираме временни къпални места на подходящи места с по-голям брой спасители“.
А ако попаднем в коварно течение, съветва да не се паникьосваме, да останем спокойни и да се отпуснем на повърхността на водата, за да изелзем от него.
Ако видим давещ се човек, Георгиев съветва пред bTV да не влизаме сами във водата, а да се обадим на спешна помощ. В краен случай каза, че можем да подадем предмет, който да задържи пострадалия на повърхността на водата, докато дойдат спешните екип.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 637
|предишна страница [ 1/107 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Крадец си тръгна от магазин с необичайна плячка
10:31 / 17.08.2025
Проф. Вюрмелинг за еврото: Потребителите могат да предотвратят ви...
10:34 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
09:25 / 17.08.2025
Съдът решава дали да остави в ареста Виктор Илиев
09:41 / 17.08.2025
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
08:37 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS