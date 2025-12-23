ЗАРЕЖДАНЕ...
|Опашки пред търговските центрове: Колко ще изхарчим по празниците?
Според данни на НАП, събрани за NOVA, през 2024 година общият оборот за месец декември е бил над 9 милиарда лева, а в трите дни около Коледа сме похарчили 1,59 милиарда. Това е с 5 % повече спрямо 2023 г.
Тази година управителите на вериги магазини отчитат ръст на клиентите през месец декември спрямо същия период през изминалата година.
"Числата показват, че през последната година имаме 8% ръст спрямо предходната година и това се запазва като тенденция. Запазва се клиентопотокът на търговските центрове и имаме много добри обороти", признава Петър Петков.
От Асоциацията "Активни потребители" отчитат, че и тази година най-много се купуват дрехи, техника и козметика. Но забелязват и друга тенденция. "Има хора, които предпочитат сами да направят подаръците – ръчна изработка, което се приема много добре от този, който ще получи подаръка", обясни Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители".
Оттам съветват да бъдем сигурни в избора си на подарък, защото замяната не винаги е възможна. "Правото ни на връщане е гарантирано от закона само при онлайн-търговията. Когато ходим в мола или обикновен магазин, това зависи от политиката на търговеца", обясни Николов.
А сметките на икономистите са, че и тази година изхарченото за празниците ще бъде значително. "Тази година се очаква българските семейства да изхарчат над 1 млрд. лева около празниците. За три основни пера ще дадат парите си: първото са подаръци – между 200 и 500 лева на семейство, второто яденето и пиенето и третото пътуването", изчислява икономистът Георги Захариев.
Психолози наблюдават тенденция, че често пъти изборът на подаръци е повлиян от тяхната реклама. "За съжаление много често влизаме в матрицата – кои са желаните неща, кое е това, което се предлага и е на промоция. Получава се разминаване и спираме да мисли как ще зарадваме хората", обясни психологът Маргарита Бакрачева.
