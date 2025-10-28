ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Окованият във вериги д-р Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:57Коментари (0)1459
©
"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият. 

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие, припомня NOVA. 

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър "София" Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.

"Фокус" забеляза, че ако останалите от "групата" криеха лицата си, то Хасърджиев се опитваше по всякакъв начин да отговори на журналистите. Получи се комична ситуация, в която конвоят го дърпаше напред, а докторът подскачаше и въртеше глава, твърдо решен да докаже невинност още в кулоарите на съда.


Още по темата: общо новини по темата: 6
28.10.2025 Родители на деца актьори защитиха Росен Белов
27.10.2025 "Възраждане" иска оставката на министъра на културата
26.10.2025 Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
25.10.2025 Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов след гей скандала
25.10.2025 Актьорът Росен Белов е сред арестуваните за оргия с дрогиран младеж
24.10.2025 Д-р Хасърджиев и още трима души са обвинени в престъпление






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В България сe продава уиски за над 100 000 лева, има опашки от хо...
12:12 / 28.10.2025
Средното възнаграждение на магистратите е до 8730 лв., получават ...
11:34 / 28.10.2025
Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместна...
11:59 / 28.10.2025
Предложиха да има прогресивен данък и по-висок осигурителен праг
11:24 / 28.10.2025
Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените...
11:09 / 28.10.2025
Сеизмолог от БАН ни успокои
10:29 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Замърсиха реките Юговска и Чепеларска
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: