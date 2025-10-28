ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Окованият във вериги д-р Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие, припомня NOVA.
Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър "София" Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.
В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.
"Фокус" забеляза, че ако останалите от "групата" криеха лицата си, то Хасърджиев се опитваше по всякакъв начин да отговори на журналистите. Получи се комична ситуация, в която конвоят го дърпаше напред, а докторът подскачаше и въртеше глава, твърдо решен да докаже невинност още в кулоарите на съда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В България сe продава уиски за над 100 000 лева, има опашки от хо...
12:12 / 28.10.2025
Средното възнаграждение на магистратите е до 8730 лв., получават ...
11:34 / 28.10.2025
Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместна...
11:59 / 28.10.2025
Предложиха да има прогресивен данък и по-висок осигурителен праг
11:24 / 28.10.2025
Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените...
11:09 / 28.10.2025
Сеизмолог от БАН ни успокои
10:29 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS