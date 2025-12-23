ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очевидци описаха ужаса с двете загинали жени във Варна
"Пазарували са, излезли са от магазина и са ги блъснали. По непотвърдена информация, която аз разбрах, карал е с 80 км/ч. Имал е здравословен проблем. Станало му е лошо“, обясни пред bTV Петър Станев, внук на загиналата 79-годишна жена.
"Хората да спрат с агресията по пътя. Да започнат да поемат отговорност за действията, които извършват по пъти и като цяло в цялата държава“, призова той.
Пред камерата ни говориха и очевидци на случилото се.
"Искаше да премине на жълто, обаче в това време светна червено, не успя да се ориентира. Качи се (на тротоара – бел. ред.) и помете всичко“, каза Валентин Мавродинов, очевидец на инцидента. "С висока скорост се движеше, за да може да премине през светофара, искаше да го използва“, казва още Валентин.
"Водачът е пострадал в катастрофата. Настанен е в лечебно заведение“. Това обясни старши инспектор Димитър Димитров от КАТ Варна. Полицията във Варна засилва контрола в морската столица около празниците.
"Моля водачите да бъдат предпазливи към себе си и останалите участници в движението“, каза Димитър Димитров.
