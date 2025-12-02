ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очакват много промоции на хранителните стоки през декември
От 100 на 99 лева поевтинява потребителската кошница с основните хранителни продукти през изминалата седмица. По-ниски са цените на брашно, месо, ориз и масло, на зеле, картофи и ябълки. Поскъпват кашкавала, сиренето, киселото мляко, доматите, краставиците, тиквичките и лимоните.
"За поредна седмица продължава спокойствието на пазара. Нямаме резки отклонения. Имаме малки девиации без някакви сериозни проблеми. Това левче се дължи на съответните вариации през седмицата, не е тенденция нито към намаление, нито към увеличение", коментира председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов и прогнозира за декември, че ще бъде с изгодни ценови предложения на редица стоки:
"Аз чакам един месец декември с доста промоционални етикети и, когато се направи правилен подбор на обектите, можем в момента да формираме потребителска кошница около десетина процента по-ниска в сравнение с миналата година".
