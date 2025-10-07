ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очакваната доходност от обработваемата земя в България след приемането на еврото ще варира между 2849 и 4385 евро/ха
Очакваната доходност от обработваема земеделска земя за 7-годишен период след приемането на еврото варира между 2849 и 4385 евро/ха, което представлява увеличение между 30 и 47%.
На този фон реализираната доходност от обработваемата земя в десетте държави членки на ЕС, които са предмет на изследването на ас. Асенов и вече са приели еврото, възлиза на около 2380 евро/ха, представляващи поскъпване от близо 51,64%, пише money.bg. Спрямо тях за България се очаква по-висока доходност в абсолютна стойност (3617 евро/ха), но по-ниска в процентно изражение (38,50%).
По-високи стойности от прогнозната за България са отчетени само в Белгия и Ирландия, докато останалите осем държави са с по-ниски резултати. В процентно отношение България е под средното за останалите държави (51,6%), като седем държави са с по-висока доходност, а три - Франция, Нидерландия и Германия - с по-ниска.
Прогнозният анализ не доказва, че приемането на еврото е основната или единствената причина за поскъпването на земята. Необходими са допълнителни изследвания, тъй като върху цената влияят и други фактори - национални, регионални и макроикономически.
По данни на Евростат България е на 15-о място по цени на нивите в ЕС. При рентите сме на шесто място. По традиция най-високи са рентите за обработваема земя в Североизточния регион, а най-ниски - в Югозападния регион.
