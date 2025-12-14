Очаква се тази вечер Слави Трифонов да направи изявление

© Обичам фактите. Защото иначе всеки приказва каквото си иска и никой не знае на кого да вярва. А фактите са истината.



На тях не им пука на кой какво му харесва. В 21:00ч. очаквайте редколегията. Само факти! Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов.



Думите му подсказват, че се очаква още тази вечер Трифонов да направи свое изявление.