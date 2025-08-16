ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очаква ни динамично време! Ще се редуват жеги с дъжд и гръмотевици
В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщиха от НИМХ.
В неделя ще е предимно слънчево, след обяд временни увеличения на облачността ще има над западните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи до умерен от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.
През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се лабилизира. Над Западна и Централна България, а във вторник и на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и температурите слабо ще се понижат.
В сряда ще преобладава слънчево време, само на отделни места в планинските райони в следобедните часове ще превали и прегърми.
През последните два дни от периода ще е слънчево, в следобедните часове - отново горещо. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31° и 36°.
