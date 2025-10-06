Обявиха най-висока степен за опасно време

© Червен код е обявен за Източна и част от Южна България за утре, 7 октомври, видя Plovdiv24.bg. Причината за издаденото от НИМХ предупреждение са очаквани обилни валежи от дъжд, а именно до 65 mm за 24 часа. За Северна България кодът е оранжев, а за Централна - жълт.



Във вторник и сряда ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.



Днес времето в страната ще бъде облачно и дъждовно. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното.



През деня в Западна България слабо ще се повиши, а в Източна още ще се понижи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.