Разтърсващ удар срещу търговията с гласове бе нанесен в района на Варна само два дни преди парламентарния вот на 19 април 2026 г. При мащабна операция на МВР бяха открити близо 200 000 евро, подготвени за раздаване в пликове, заедно с подробни списъци с лични данни на избиратели.

За разбитата организирана престъпна група (ОПГ) съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев, информира Plovdiv24.bg. Разследването е установило, че става дума за сложна мрежа за изборни престъпления, в която ключово участие е имал и действащ общински съветник от Провадия.

Мащабите на схемата

Работата по случая е започнала още в началото на април, като органите на реда са действали при пълна конфиденциалност. В рамките на вчерашния ден са извършени претърсвания на 4 адреса в морската столица. Резултатите от акцията са впечатляващи. Конфискувани са близо 200 000 евро, разпределени в пликове за "дистрибуция“. Само за 24 часа са разпитани 152 души, за които има данни, че вече са получили пари, за да подкрепят конкретна политическа формация. Съставени са 137 предупредителни протокола на лица, замесени по различни начини в схемата.

Арести и разследване

До момента са задържани четирима души, за които се смята, че са организатори на престъпната дейност. Под надзора на Районна прокуратура – Варна е образувано досъдебно производство. Разследващите проверяват дали мрежата е действала само на територията на областта, или е част от по-голяма национална структура.

Преди дни служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев определи акцията на полицията срещу купуването на гласове като един от най-сериозните успехи срещу политическата корупция в последните години.