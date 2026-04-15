"МВР работи по всички нива на организирани схеми за купуване на гласове. В Пловдив е установен един от най-мащабните опити за манипулация на вота – подготвяно купуване на гласове със сума от около 90 000 евро. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на извънредна пресконференция с участие на премиера Андрей Гюров и министъра на правосъдието Андрей Янкулов.

МВР министърът цитира статистиката, която показва значителен скок в броя на досъдебните производства и задържаните лица в сравнение с изборите от октомври 2024 г.

Ситуацията в системата на МВР обаче остава напрегната заради дисциплинарни и съдебни процедури срещу висши служители. В Пловдив директорът на Областната дирекция на МВР е бил призован за разпит в качеството му на обвиняем. В Пазарджик заместник-директорът на полицията е отстранен от длъжност, като се очаква решение на втора инстанция по неговото дело.

Министърът обърна специално внимание на лицата, които се ползват с кандидат-депутатски имунитет. Към момента са подготвени и изпратени около 30 преписки до Софийската градска прокуратура (СГП) срещу кандидати, за които има събрани данни за участие в изборни престъпления.