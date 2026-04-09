Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са открити в Пловдив, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. И добави:
Вчера, след получен оперативен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори, реагирахме незабавно. Организирахме и проведохме успешна полицейска операция.
Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници. И двамата са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин.
При извършения обиск са открити общо 88 720 евро. Това не е изолиран случай. Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора. И двамата мъже са задържани.
Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен.
Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове!
Хаджи Иван
преди 40 мин.
Тези пари за купуване на гласове ли са? -Да!
nmz
преди 42 мин.
как точно разбрахте че са за купуване на гласове конкретно, а не за други измами?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!