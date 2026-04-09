Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са открити в Пловдив, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. И добави:

Вчера, след получен оперативен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори, реагирахме незабавно. Организирахме и проведохме успешна полицейска операция.

Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници. И двамата са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин.

При извършения обиск са открити общо 88 720 евро. Това не е изолиран случай. Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора. И двамата мъже са задържани.

Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен.

Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове!