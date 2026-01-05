Община Асеновград дава 10 литра вино и 100 евро на смелчагата, хванал кръста на Богоявление

© Програма за тържественото отбелязване на Богоявление (Йордановден, 6-ти януари - вторник) в Асеновград:



08:30 ч., от храмовете на града стартира Литийно шествие, което ще завърши до "Пешеходния мост“



09:00 ч., до "Пешеходния мост: “Велик Богоявленски водосвет и "спасяване“ на кръста



09:30 ч., до "Пешеходния мост“: Тържествено освещаване бойните знамена на IV Артилерийски полк – Асеновград



09:45 ч., сцената на площада: Празнично хоро с участието на гайдарски състав и певческа група при НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“



10:30 ч., пред паметника на Христо Ботев: честване на 178 години от рождението на великия революционер и поет и отбелязване на патронния празник на ОУ "Христо Ботев“.



Смелчагата, който успее да спаси кръста от студените води на река Чая, ще получи като награда от община Асеновград 10 л. асеновградско вино и парична сума в размер на 100 евро. Но най-вече, вярванията гласят, че който спаси светинята, ще бъде здрав през цялата година. Ентусиастите, които желаят да участват в ритуала, могат да се запишат в църквата "Св. Богородица - Успение“ (на "Бачковския път“).



Интересът, от страна на желаещите да се включат в народния обичай и да калят силите си, с всяка изминала година нараства все повече. Припомняме, че за спасяването на богоявленския кръст на Йордановден през миналата 2025 г. се бориха близо 70 безстрашни мъже.