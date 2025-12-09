ИЗПРАТИ НОВИНА
"Няма да се излагам за 44 цента ресто" ще оскъпи някои услуги
Автор: Десислава Томева 08:49Коментари (0)761
Възможността за двойно разплащане през януари – в левове и евро – поставя нов фокус върху сферата на услугите, където плащането в брой може да доведе до незабележимо, но реално поскъпване, твърди "Фокус“. Докато в търговските обекти рестото ще се връща до последния цент, при услугите ситуацията е различна и носи риск от системно закръгляване нагоре.

Фиксираният курс от 1.95583 лева за едно евро се прилага към всички цени, но преобразуването на услуги, които традиционно са оформени в цели левови суми, създава нов ценови ефект.

Пример за това е ежемесечният маникюр при жените. Ако средно услугата струва 50 лева, след конверсията реалната цена е 25.56 евро. При плащане в брой обаче повечето клиенти ще заплащат 26 евро, тъй като дребните монети рядко се използват и очакването за връщане на точно ресто при услуги на терен е по-ниско спрямо супермаркетите. Казано по български – "няма да се правим на цигани за ресто от 44 цента“.

Подобна ситуация се очаква и при други малки семейни бизнеси – шивачи, обущари, куриери, фризьори, масажисти, както и в ресторантьорството, където често се плаща в закръглени суми. Дори когато разликата е само няколко цента, при системно закръгляване нагоре крайният ефект е по-високо реално поскъпване за клиента и допълнителен приход за бизнеса.

Икономисти, на които "Фокус“ се позовава, отбелязват, че този ефект не е уникален за България. Подобно поведение се наблюдава в редица държави от еврозоната, където секторът на услугите е по-малко регулиран по отношение на връщането на дребни пари. Експертите предупреждават, че е важно потребителите да са информирани за реалната цена по фиксирания курс и да изискват точно ресто, когато заплащат в брой.

От бизнеса контрират, че оставянето на дребно ресто невинаги е възможно, особено при посещения на адрес, мобилни услуги или натоварени обекти. Те подчертават, че клиентът винаги има право да поиска плащане по точно пресметната сума, но практиката ще покаже колко често това ще се случва.

Очакванията са първите месеци след въвеждането на еврото да бъдат ключови за формиране на потребителски навици. Анализаторите препоръчват активна информационна кампания, която да изясни правата на клиентите и стандартите за връщане на ресто, за да се избегнат недоразумения и скрито закръгляване в сферата на услугите.


