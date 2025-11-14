Ново земетресение в Южна България на 80 км от Пловдив

© Земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано до село Македонци в област Кърджали в 01:00 часа тази сутрин.



Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.



То е с дълбочина 14,4 км. Няма данни да е усетено от хората.