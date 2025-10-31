ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови отсечки измерват средната скорост
Автор: Емануела Вилизарова 17:10Коментари (0)149
© Капитал/ Ц. Белутова
Още осем отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой става 56. Новите отсечки са на АМ "Струма“, по път I-4, път I-5 и път II-55 и са на територията на областите Софийска, Търговище, Стара Загора, Велико Търново, информира АПИ.

Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори“, https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori . Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:

АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;

АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево; София – тунел "Мало Бучино“; тунел "Мало Бучино“ – София;

АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово;

АМ "Марица“: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли;

Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;

I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино; Жеглица – Срацимирово; Срацимирово – Жеглица;

I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;

I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник; Пейчиново – Горна Студена; Горна Студена – Пейчиново;

I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор; Ряховците – Богатово; Богатово – Ряховците; Сопот – Голец; Голец – Сопот; Богатово – Момин сбор; Момин сбор – Богатово; Омуртаг – Пролаз; Пролаз – Омуртаг;

I-5: с. Тръстеник – с. Обретеник; с. Обретеник – с. Тръстеник; Одяланик – Тръстеник; Тръстеник – Одяланик; Полски Тръмбеш – Поликраище; Поликраище – Полски Тръмбеш; Поликраище – Самоводене; Самоводене – Поликраище; Казанлък – Ягода; Ягода – Казанлък;

II-55: Килифарево – Въглевци; Въглевци – Килифарево;

I-6: Беланица – Радомир; Радомир – Беланица.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.


Статистика: