ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нови отсечки измерват средната скорост
Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори“, https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori . Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.
Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:
АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;
АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево; София – тунел "Мало Бучино“; тунел "Мало Бучино“ – София;
АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово;
АМ "Марица“: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли;
Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;
I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино; Жеглица – Срацимирово; Срацимирово – Жеглица;
I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;
I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник; Пейчиново – Горна Студена; Горна Студена – Пейчиново;
I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор; Ряховците – Богатово; Богатово – Ряховците; Сопот – Голец; Голец – Сопот; Богатово – Момин сбор; Момин сбор – Богатово; Омуртаг – Пролаз; Пролаз – Омуртаг;
I-5: с. Тръстеник – с. Обретеник; с. Обретеник – с. Тръстеник; Одяланик – Тръстеник; Тръстеник – Одяланик; Полски Тръмбеш – Поликраище; Поликраище – Полски Тръмбеш; Поликраище – Самоводене; Самоводене – Поликраище; Казанлък – Ягода; Ягода – Казанлък;
II-55: Килифарево – Въглевци; Въглевци – Килифарево;
I-6: Беланица – Радомир; Радомир – Беланица.
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Двама мъже загинаха при тежки катастрофи в Смолянско за час
14:45 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99...
13:44 / 31.10.2025
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишнат...
13:10 / 31.10.2025
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоств...
12:25 / 31.10.2025
Масово изваждане на кеш от дома, българите тръгват с пълни чанти ...
12:15 / 31.10.2025
Кукушева: Трудно намираме персонал за бранша ни заради нощни смен...
11:39 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS