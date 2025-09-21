ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова схеми за източване на банкови карти, използват фалшиви услуги на куриерски фирми
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:32Коментари (0)212
Нова схеми за източване на банкови карти. Измамници използват фалшиви услуги на куриерски фирми, за да заблудят търговци в сайтове за стоки втора употреба.

Стефан Кочев качва обява в сайт за стоки втора ръка. С него се свързва Тодор, който пита за състоянието на продукта и пита "Мога ли да направя поръчка с куриер? Ще бъде ли удобно за вас, ако направя поръчката онлайн?".

"Казах му, че не съм ползвал и той ми разясни как стават нещата", разказва пред bTV Стефан.

Тодор изпраща снимка на инструкциите за ползване на услугата - прекопиран е сайтът на куриерската фирма.

"Това е онлайн поръчка, необходимо е да я потвърдите и да получите парите, след което куриерът ще се свърже с вас", обяснява му още той.

Стефан се съгласява. Не след дълго получава линк.

"Пуснах си данните - номера на картата с всички данни, колко пари имам в картата, кодовете, пин кода също да вкарам. И там да вкарам и 3Д секюритито, за да може по този начин да позволя самото прехвърляне", разказва Стефан.

"Това не се оказа прехвърляне, а източване от сметката", обяснява той.

Със SMS от банката Стефан разбира, че превежда, а не получава пари.

По данни на ГДБОП ужилените онлайн годишно у нас са над 100.

"Това за съжаление е една международна група, която с наш международен партньор работим и имаме успех. Миналата година се задържат лица в чужда държава", коментира Светлин Лазаров - началник на отдел "Дигитални анализи" към ГДБОП.

Експерти напомнят, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта. Внимание трябва да обръщаме и на линковете, които отваряме. 

"Тези сайтове се пускат в рамките на няколко дена, за да може жертвата да се хване и после този сайт се закрива", посочва Светлин Лазаров.

Ако се усъмним, задължително е да се свържем съкуриерската фирма, съветват още експертите.







Още новини от Национални новини:
Проф. Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбу...
15:04 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не...
14:01 / 21.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме...
14:20 / 21.09.2025
България запазва своите версии на дюнера, Европейският съюз отхвъ...
13:35 / 21.09.2025
Катастрофа с жертви и обърнат по таван автомобил в София
13:51 / 21.09.2025
Удря ни силна магнитна буря
13:57 / 21.09.2025

