ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нов, много по-опасен от хероина и фентанила, наркотик заплашва Европа
Пред бТВ Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция Митници, заяви, че опасните наркотици са от групата на т.нар. "нитазени".
"Нитазените се появиха на пазара в Европа през 2019 г. Разликата между тях и фентанила е, че фентанилът е одобрен в хуманната медицина, докато те не са, тъй като са много по-мощни - около 1000 пъти са по-мощни от хероин", заяви Бакалов.
Използването им в комбинация с фентанил или други наркотици, води до масови случаи на смърт.
По думите му това смесване вече е широко разпространено в Западна и Северна Европа, САЩ, Канада, Австралия, докато България още е на вълна предимно от използване на фентанил.
Бакалов добави, че има случаи на несъзнавано използване на тези наркотици. Например, ако са поръчани нелегално лекарства за депресивни състояния, като "Ксанакс" или "Ксилазин", пациентът да получи фалшив препарат, който съдържа фентанил. Основната причина да се прави това е, че тези наркотици са много по-евтини и печалбата скача.
Добави, че фентанил се слага дори в кокаин, а комбинациите на различни наркотици са унищожителни за човешкия организъм.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разбира криптоферма в селски имот
09:59 / 08.08.2025
Финансов експерт: В момента се купуват апартаменти с пари в саков...
09:34 / 08.08.2025
Ани Салич: Това е голяма измама, която може да навреди на хората,...
08:56 / 08.08.2025
Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение?
08:42 / 08.08.2025
Казусът "най-ниска цена" засяга негативно и потребителите
08:50 / 08.08.2025
Цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и...
08:43 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS