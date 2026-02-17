ИЗПРАТИ НОВИНА
Черна статистика: Над 50 са смъртните случаи у нас след употреба на фентанил
Автор: Велизара Ангелова 12:50Коментари (0)323
©
Franziska Kraufmann/dpa/picture alliance
Общият брой на починалите от причини, свързани с употребата на наркотични вещества през 2024 г. е 48 или 0,75 на 100 000 души от населението. Това показват данните от годишния доклад на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Най-голям е броят на починалите във възрастовата група 40-44 години – 15 души или 31,25% от всички. Всички умрели през 2024 г. са на възраст до 59 години.

Общо 127 души са починали във връзка с употреба на наркотици – значително повече спрямо 2023 г. Най-често са откривани опиоиди (91 случая), като освен фентанил, това са метадон (34 случая) и морфин/хероин (18 случая).

През 2024 г. най-тревожен е ръстът при фентанила – веществото е установено в 53 случая, при положение че в предходни години е откривано рядко. Сред стимулантите метамфетаминът е установен в 43 случая, амфетамините – в 25, а кокаинът – в 19. Бензодиазепини са открити в 22 случая, а алкохол – в 29.

Данните показват рязко увеличение на смъртните случаи през 2024 г., като най-сериозен е проблемът с фентанила и другите опиоиди.

Във въпрос отправен към министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов, народният представител от ПП-ДБ Иван Белчев коментира, че през последните години в България се наблюдават тревожни сигнали от организации, работещи на терен с наркозависими лица, за рязко нарастване на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотични вещества.

По данни, събирани от неправителствени структури за подкрепа на наркозависими, както и въз основа на обобщена информация от институционални източници, през последната година се отчита многократно увеличение на леталните случаи, като в отделни райони ръстът се оценява като близо десетократен спрямо предходни периоди.

"Особено обезпокоителен е фактът, че значителна част от тези смъртни случаи се свързват с употребата на синтетични опиоиди, включително фентанил и негови аналози, които се характеризират с изключително висок риск от свръхдоза. Налице са индикации, че разпространението на подобни вещества се разширява, а информираността на обществото и готовността на системата за здравеопазване да реагира адекватно остава недостатъчна", казва още Белчев.

По отношение подобряване мерките за превенция освен програмите и дейностите, осъществявани до момента, са включени нови програми и дейности по универсална, индикативна и селективна превенция употребата на наркотични вещества, споделя в отговор доц. Кирилов.

И допълва: "Включени са нови програми, насочени към родители по универсална и индикативна превенция. Целта на програмите е повишаване на родителските компетенции с цел превенция на рисково поведение, което би могло да доведе до употреба на психоактивни вещества от деца и младежи; запознаване с последиците от употребата на различните видове психоактивни вещества сред подрастващите; обсъждане на рисковете, свързани с развитието на зависимост; обсъждане ролята на семейството като защитен фактор, намаляващ риска от развитие на зависимост; подкрепа на уменията за ефективно родителстване".

Става ясно, че дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества в страната се регламентират от Наредба Nº 6 от 2014 г. Съгласно Наредбата, превантивните програми трябва да бъдат съобразени с Европейските стандарти за качеств.

"Лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляването на вредите на лицата употребяващи наркотици се осъществява от програми, получили разрешение и съгласие за осъществяване на дейности", казва още здравният министър в оставка.


