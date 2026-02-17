ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Черна статистика: Над 50 са смъртните случаи у нас след употреба на фентанил
Общо 127 души са починали във връзка с употреба на наркотици – значително повече спрямо 2023 г. Най-често са откривани опиоиди (91 случая), като освен фентанил, това са метадон (34 случая) и морфин/хероин (18 случая).
През 2024 г. най-тревожен е ръстът при фентанила – веществото е установено в 53 случая, при положение че в предходни години е откривано рядко. Сред стимулантите метамфетаминът е установен в 43 случая, амфетамините – в 25, а кокаинът – в 19. Бензодиазепини са открити в 22 случая, а алкохол – в 29.
Данните показват рязко увеличение на смъртните случаи през 2024 г., като най-сериозен е проблемът с фентанила и другите опиоиди.
Във въпрос отправен към министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов, народният представител от ПП-ДБ Иван Белчев коментира, че през последните години в България се наблюдават тревожни сигнали от организации, работещи на терен с наркозависими лица, за рязко нарастване на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотични вещества.
По данни, събирани от неправителствени структури за подкрепа на наркозависими, както и въз основа на обобщена информация от институционални източници, през последната година се отчита многократно увеличение на леталните случаи, като в отделни райони ръстът се оценява като близо десетократен спрямо предходни периоди.
"Особено обезпокоителен е фактът, че значителна част от тези смъртни случаи се свързват с употребата на синтетични опиоиди, включително фентанил и негови аналози, които се характеризират с изключително висок риск от свръхдоза. Налице са индикации, че разпространението на подобни вещества се разширява, а информираността на обществото и готовността на системата за здравеопазване да реагира адекватно остава недостатъчна", казва още Белчев.
По отношение подобряване мерките за превенция освен програмите и дейностите, осъществявани до момента, са включени нови програми и дейности по универсална, индикативна и селективна превенция употребата на наркотични вещества, споделя в отговор доц. Кирилов.
И допълва: "Включени са нови програми, насочени към родители по универсална и индикативна превенция. Целта на програмите е повишаване на родителските компетенции с цел превенция на рисково поведение, което би могло да доведе до употреба на психоактивни вещества от деца и младежи; запознаване с последиците от употребата на различните видове психоактивни вещества сред подрастващите; обсъждане на рисковете, свързани с развитието на зависимост; обсъждане ролята на семейството като защитен фактор, намаляващ риска от развитие на зависимост; подкрепа на уменията за ефективно родителстване".
Става ясно, че дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества в страната се регламентират от Наредба Nº 6 от 2014 г. Съгласно Наредбата, превантивните програми трябва да бъдат съобразени с Европейските стандарти за качеств.
"Лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляването на вредите на лицата употребяващи наркотици се осъществява от програми, получили разрешение и съгласие за осъществяване на дейности", казва още здравният министър в оставка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: В дигиталния портфейл ще можем да съхраняваме нотариални...
12:45 / 17.02.2026
Меteo Bulgaria: В следващите часове обстановката ще започне да се...
12:44 / 17.02.2026
Учител е задържан за педофилия
12:32 / 17.02.2026
Откриха нарушения при вендинг машините, липсва задължителното дво...
11:56 / 17.02.2026
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са цини...
11:31 / 17.02.2026
Омбудсманът: Деца под 14 г. продължават да се настаняват в интерн...
11:31 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS