|Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси, а за възрастните хора – няма
Ето какво още добави тя: "За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси. За автоматично вдигане на заплатите ви има пари. За 70 нови коли се намериха, а за възрастните хора – няма.
За пръв път от много години няма да има коледни надбавки. И то в период, когато всички цени излетяха нагоре, а пенсионерите са най-засегнати от скъпотията. Скъсаха се да лъжат, че било най-лявото правителство, турбо ляво дори.
Това е най-антисоциалното, най-античовешкото правителство. БСП и всички 30 леви партии в коалицията, вие сте позор. За пет министерски поста предадохте идеи, принципи, родителите си дори. За всички, които сега ще кажат: "Ти какво направи като беше народен представител и министър?“, ще отговоря: Винаги, винаги съм се борила и съм успявала – и като министър, и като депутат в опозиция – да извоювам коледни добавки за нашите майки и бащи. И се гордея с това. И ще продължавам все така".
