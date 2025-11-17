© Bulfoto виж галерията Този бюджет не е социален, той е криминален.Това написа в своя Facebook профил бившият председател на БСП Корнелия Нинова по отношение на план-сметката на страната за 2026 година като представи данни какви пари са отделени за пътната инфраструктура:



"8 км от околовръстния път на София ще ни струват невероятните 2 млрд. лв. Така пише в бюджета за 2026 г. и тригодишната прогнозна рамка към него. През 2024 г. същият проект струваше 550 млн. лв.", написа тя.



"Изводите оставям на вас", подчерта тя и посочи, че сумите на снимката са в евро.