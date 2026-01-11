ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нинова: Веднъж предател, цял живот предател
"Аз се опитах да изгоня търговците от храма. Не успях докрай. Те ме изгониха, за да не скъсам дългогодишната им връзка със задкулисието, дълбоката държава и келепира. И логично, след моето изключване, се взеха - брак по сметка с чейз в милиони за няколко министерски поста и властови привилегии. Резултатът е ясен. Сто пъти предупреждавах - който се прегърне с модела ГЕРБ е политически труп. Десет години отстоявах - никога с ГЕРБ. И отстоях докрай! Отказах всякакви лични облаги - публичен факт. Изтърпях стоически всички удари, компромати, натиск, очерняне. Останах единствената, която не се съюзи с Борисов и Пеевски. Никога! И няма да го направя в бъдеще. Изправих се срещу привилегиите на депутати, министри, властимащи", сподели още Нинова.
Припомняме, че Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка, като насрочи заседание на Националния съвет на партията за 10 януари 2026 г. (вчера). На това заседание се взе решение да се проведе Конгрес в началото на февруари.
