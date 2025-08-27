ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение
Попов разкри също така и коя е компанията, която е била отговорна за заплащането.
Ето цялата публикация:
"На дядото на Сияна – Георги Ламбев, бяха изплатени 53 733,97 лв. за това, че го направиха инвалид. Счупен череп, мозъчна травма, липсващи стави и кости. Почти месец в кома. Загубена памет. Обезщетение за убийството на внучката му беше отказано. На бабата на Сияна също. Нищо, че видя жестоката смърт на внучето си. Сияна умираше в ръцете и.
Това е обезщетението само за неговите травми и имуществени вреди- 53733,97лв. Как сметнахте стотинките, боклуци долни?
Само лечението му ще струва в пъти повече, защото нямаме адекватна здравна система и човек трябва да плаща за всичко.
Смятах да замълча за името на застрахователната компания. Просто от етичност и възпитание.
Няма как да мълча, след като тази компания се изгаври със семейството ми и с цяла България. Ожилените от тази компания са хиляди, а КФН кротко продължава да допуска дейноста и!
Не е ли това корупция?
Това е "ДаллБогг“ – добре известна компания, на която скоро ѝ беше забранено да оперира в част от страните в Европа.
Компанията с най-голям пазарен дял в България за 2024 год.- 13.4%.
Събират се стотици милиони премии, след това не се изплащат обезщетения.
За собственик на това дружество е спряган Тихомир Каменов. Основният бизнес на Каменов не е застраховане, а лекарства и здравеопазване.
Ежегодно фирмите, свързани с Каменов, основно "Търговска лига“ и “Чайка фирма" получават СТОТИЦИ МИЛИОНИ от обществени поръчки за лекарства. Тоест – получават от нашите пари.
Каменов е собственик и на болниците "Сърце и мозък“.
Да! В една от тези болници издъхна Сияна. Лекарите се бориха за живота ѝ и после плакаха за нея.
Каменов или неговите мениджъри им забраниха с писмена заповед да идват на протестите в Плевен.
Защо?
Позволил съм си да кажа, че Сияна е обрана. Да, казах го! Тя е обрана, но никъде не съм казал, къде се е случило това гнусно деяние.Още по-малко смятам, че е обрана от лекари, както ме наклеветиха хората на Каменов. Вместо да бъде назначена проверка, бях обявен за полуидиот, задето се възмущавам, че е обрано мъртво ми дете.Десетки тролове бяха активирани да драскат.
Може би всички сме идиоти, че търпим такива дерибеи.
Скоро ще разберем от МВР кой, и къде я е обрал. Почти е ясно.
Същата тази верига болници получава от НЗОК също СТОТИЦИ МИЛИОНИ. Пак от нашите пари.
Компанията "ДаллБогг“ също прибира огромен дял от застрахователните премии на българите. Когато трябва да плаща, обаче, нещата стават различни.
Тихомир Каменов е богат човек, което значи, че е умен. Уважавам умните и успели хора.
Каменов е имал офис в сградата на банкера Тодор Буров.
Да си припомни думите на Буров: "Банка и муха се убиват с вестник“.
Предлагам на Тихомир Каменов да дари сумата от 900 000 лв. в лекарства или апаратура за УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ и за УМБАЛ – Бургас.
Ако реши, може да помогне и на болни деца. Изборът е негов!
Ако направи това, аз и близките ми ще се откажем чрез нотариално заверено споразумение от всякакви претенции към застрахователната компания "ДаллБогг“.
Тези пари така или иначе ще бъдат дарени. Дали ще ги дари компанията или аз няма никакво значение.
Парите, получени от дядото на Сияна за неговите тежки травми, също ще бъдат дарени! До стотинка! Да скандалните за унищожен живот 53734,97 лв. също отиват за болни деца.
Лъжат ни! Крадат ни! Убиват ни! Всеки ден!Тук е така!"
