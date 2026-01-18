ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Николай Младенов за поста върховен представител за Газа: За мен е чест!
"За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица", написа Младенов.
По думите му е особено благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно.
"Сега, започвайки втората фаза на примирието, нашият фокус е да съветваме, подкрепяме и насочваме Националната комисия, за да може тя да организира незабавна хуманитарна помощ, да възстанови основните услуги за хората и да гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт. Това е необходимо, за да преминем към възстановяване на разрушенията и да проправим устойчив път към траен мир и просперитет за палестинците и израелците. Благодаря за продължаващата подкрепа на посредниците и всички партньори, които правят възможен началото на този критичен преход", допълни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 330
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Учениците може да почиват 9 дни заради грипната вълна
11:13 / 18.01.2026
Предлагат промени в големия талон на колата
10:54 / 18.01.2026
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги ...
10:32 / 18.01.2026
Здравният министър: Едва ли ще се стигне до национална грипна епи...
09:56 / 18.01.2026
Брокер: Наемите в България растат като в Хърватия преди влизане в...
10:17 / 18.01.2026
Кардиолог: Сезонните грипове крият сериозни рискове за сърцето
09:56 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS